Maxischermi per i funerali del Papa

funerali del Papa ci saranno maxi schermi a via della Conciliazione, a piazza Pia e a Piazza Risorgimento. E'quanto fa sapere il prefetto di Roma, Giannini, al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Non si esclude che ne vengano installati altri, in base alle esigenze. Alle esequie di Papa Francesco, sabato 26 aprile sul sagrato di San Pietro, si stima la presenza di 200mila persone. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 23.00 Per idelci saranno maxi schermi a via della Conciliazione, a piazza Pia e a Piazza Risorgimento. E'quanto fa sapere il prefetto di Roma, Giannini, al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Non si esclude che ne vengano installati altri, in base alle esigenze. Alle esequie diFrancesco, sabato 26 aprile sul sagrato di San Pietro, si stima la presenza di 200mila persone.

Potrebbe interessarti anche:

Notizie raccolte sul web: Roma prepara l'addio a Papa Francesco, maxischermi per seguire il rito | Già scattata la no fly zone; VIDEO Papa Francesco, piazza San Pietro si prepara ai funerali: maxi schermi e controlli - LaPresse; Prefetto, maxischermi in area S.Pietro per le esequie del Papa; Papa Francesco, prefetto Roma: Per esequie maxi schermi in zona San Pietro; Papa Francesco, piazza San Pietro si prepara ai funerali: maxi schermi e controlli.

Prefetto, maxischermi in area S.Pietro per le esequie del Papa - "Per i funerali del Papa ci saranno maxi schermi lungo via della Conciliazione, a piazza Pia e piazza Risorgimento". Lo ha detto il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, al termine del Comitato provinc ... (ansa.it)

Roma prepara l'addio a Papa Francesco, maxischermi per seguire il rito | Già scattata la no fly zone - Centosettanta delegazioni, tra capi di Stato e di governo, confluiranno sabato in piazza San Pietro assieme a oltre duecentomila fedeli. Roma si prepara a dare l'ultimo saluto a Papa Francesco, morto ... (msn.com)

PAPA, MAXISCHERMI - Sono iniziati i preparativi per i funerali del Pontefice, in programma per sabato 26 aprile. In una piazza San Pietro già affollata di pellegrini e giornalisti provenienti da tutto il mondo, gli opera ... (9colonne.it)