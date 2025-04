Massimiliano Strappetti infermiere rimasto accanto a Papa Francesco fino al ultimo

Tg24.sky.it - Massimiliano Strappetti, l'infermiere rimasto accanto a Papa Francesco fino all'ultimo

Ha vegliato sul Santo Padre senza sosta e per questo compare in tante fotografie scattate soprattutto negli ultimi giorni.è stato l'personale di, nominato nel 2022 suo assistente sanitario personale, colui che lo convinse ad operarsi al colon nel 2021. Cinquantasei anni, sposato e tifoso della Lazio, a lui il Pontefice ha rivolto l'gesto prima di morire. Persona molto riservata,è molto impegnato nel volontariato, ha lavorato per anni nel reparto di Rianimazione del Gemelli, poi nella Guardia medica del Vaticano, al servizio di altri due papi prima di Bergoglio, Karol Woytila e Joseph Ratzinger (SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL LIVEBLOG).