Manutenzione straordinaria nelle scuole in Sicilia la Regione stanzia 3 milioni di euro

Regione Siciliana ha stanziato 3 milioni di euro per finanziare interventi urgenti di Manutenzione straordinaria nelle scuole del territorio Siciliano. Il provvedimento, formalizzato tramite una circolare attuativa dell’Assessorato regionale all’Istruzione e Formazione professionale, definisce i criteri di accesso ai fondi e le modalità operative per la realizzazione degli interventi. Fondi dalla Regione Sicilia: contributi . Manutenzione straordinaria nelle scuole in Sicilia: la Regione stanzia 3 milioni di euro Scuolalink. Scuolalink.it - Manutenzione straordinaria nelle scuole in Sicilia: la Regione stanzia 3 milioni di euro Leggi su Scuolalink.it Lana hato 3diper finanziare interventi urgenti didel territoriono. Il provvedimento, formalizzato tramite una circolare attuativa dell’Assessorato regionale all’Istruzione e Formazione professionale, definisce i criteri di accesso ai fondi e le modalità operative per la realizzazione degli interventi. Fondi dalla: contributi .in: ladiScuolalink.

Potrebbe interessarti anche:

Ne parlano su altre fonti: Tre milioni per interventi straordinari nelle scuole siciliane; Allerta meteo venerdì 7 marzo, scuole chiuse in alcuni comuni della Sicilia. Elenco aggiornato; Manutenzione straordinaria edifici scolastici a Torino: lavori per 1 milione e 400 mila euro; Circolare 1_2024_Interventi di manutenzione straordinaria negli istituti scolastici pubblici; Scuole Chiuse venerdì 17 gennaio in Calabria e Sicilia per Meteo Avverso: l'elenco dei comuni coinvolti.

Sicilia: 3 milioni per interventi straordinari nelle scuole - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

3 milioni di euro per le scuole siciliane: la Regione formalizza il finanziamento straordinario. Limite di 40 mila euro per ogni intervento - La Regione Siciliana ha destinato tre milioni di euro a finanziare interventi urgenti di manutenzione straordinaria negli edifici scolastici del territorio. L'iniziativa è stata formalizzata attravers ... (orizzontescuola.it)

Scuole, dalla Regione Siciliana 3 milioni per interventi urgenti di manutenzione - La Regione Siciliana ha stanziato tre milioni di euro per interventi straordinari e urgenti di manutenzione nelle scuole del territorio. A stabilirlo è una circolare operativa emanata dall’assessorato ... (blogsicilia.it)