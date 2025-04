Mamma e feto morti al Salesi di Ancona medico a processo per interruzione colposa di gravidanza

medico di 66 anni è a processo al tribunale di Ancona per la morte di un feto arrivato alla 38esima settimana (quindi quasi a fine gravidanza) avvenuta il 24 agosto del 2019, all'ospedale Salesi di Ancona. La dirigente, che all'epoca era responsabile dell'attività ambulatoriale della clinica di Ostetricia e Ginecologia del Salesi, aveva visitato la partoriente tre giorni prima della morte in grembo, ed è accusata di interruzione colposa di gravidanza. Zohra Ben Salem, 34 anni, di origine tunisina e residente a Loreto (Ancona) morì proprio mentre dava alla luce il suo bambino, ormai privo di vita. Era madre di altri due bambini. La visita tre giorni prima del monitoraggio e infine l'assenza di battitoLa Mamma si recò al Salesi per fare un monitoraggio programmato. Tre giorni prima era già stata in ospedale per controlli e nonostante fosse una paziente a rischio, le avevano diagnosticato una patologia insorta con la gravidanza (diabete gestazionale), era stata rimandata a casa.

