Malore alla guida va in arresto cardiaco salvato dai volontari della Croce rossa e da un agente fuori servizio

volontari della Croce rossa, un agente di polizia fuori servizio e i soccorritori dell'Ares 118 hanno salvato un uomo che aveva accusato un Malore ed era in arresto cardiaco. E' accaduto a Gaeta nel giorno di Pasqua. Mentre intorno alle 13,30.

