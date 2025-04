Calciomercato.it - Maledizione Napoli, altro infortunio per Conte: tempi di recupero lunghissimi

Ancora unper l’attaccante di Antonio, costretto a fermarsi e forse definitivamente, quando mancano cinque giornate dal termineAssente nella trasferta di Monza per unsubito poco prima di lasciare Castel Volturno, durante la rifinitura, a distanza di tre giorni arriva il verdetto. Antonioperde il suo titolare per almeno i prossimi tre match.Antonioperde un nuovo calciatore titolare: idelsono lunghi (LaPresse) Calciomercato.itInfatti, secondo quanto riportato dalla nota ufficiale David Neres è stato sottoposto agli esami specifici a seguito dell’al soleo dello scorso fine settimana: gli accertamenti hanno evidenziato una lesione al soleo della gamba sinistra.Insomma, un’altra tegola per il mister. Neres starà fermo almeno 20 giorni e ha già iniziato l’iter riabilitativo.