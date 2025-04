Ma The Couple di Ilary Blasi torna oppure no E se fosse già stato sospeso per sempre

Couple, il nuovo programma condotto da Ilary Blasi, sembra già destinato a una fine prematura.Voci sempre più insistenti parlano di una possibile cancellazione definitiva del reality, nonostante sia in onda da appena tre settimane. A far scattare l’allarme è stata una decisione drastica da parte di Mediaset che, in queste ore, ha sollevato molti interrogativi. Il futuro del programma è appeso a un filo. e forse quel filo si è già spezzato.Vediamo insieme cosa sta succedendo dietro le quinte e perché il destino di The Couple sembra ormai segnato.Per The Couple è già arrivata la fine?Da giorni il web è in fermento: i fan del reality, ma anche gli osservatori più attenti, hanno notato segnali inequivocabili di una crisi in atto. Donnapop.it - Ma The Couple di Ilary Blasi torna oppure no? E se fosse già stato sospeso per sempre? Leggi su Donnapop.it Era partito come la grande novità del palinsesto primaverile di Mediaset, pronto a cavalcare l’onda dei reality show e a conquistare il pubblico orfano del Grande Fratello. Ma ora The, il nuovo programma condotto da, sembra già destinato a una fine prematura.Vocipiù insistenti parlano di una possibile cancellazione definitiva del reality, nonostante sia in onda da appena tre settimane. A far scattare l’allarme è stata una decisione drastica da parte di Mediaset che, in queste ore, ha sollevato molti interrogativi. Il futuro del programma è appeso a un filo. e forse quel filo si è già spezzato.Vediamo insieme cosa sta succedendo dietro le quinte e perché il destino di Thesembra ormai segnato.Per Theè già arrivata la fine?Da giorni il web è in fermento: i fan del reality, ma anche gli osservatori più attenti, hanno notato segnali inequivocabili di una crisi in atto.

