Lutto nel mondo del calcio Ci lascia Giuseppe Farina ex presidente di Vicenza e dell’ultimo Milan pre Berlusconi

Lutto nel mondo del calcio. Ci lascia Giuseppe Farina, ex presidente di Vicenza e dell'ultimo Milan pre Berlusconi Il calcio piange la scomparsa di Giuseppe Farina. Ex presidente del Vicenza e del Milan (l'ultimo prima dell'arrivo di Silvio Berlusconi), è morto oggi a 91 anni (ne avrebbe compiuti 92 il prossimo 25 luglio). Nato a Gambellara,

