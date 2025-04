Lutto a Pozzuoli malore durante gita di Pasqua muore 74enne

Pasqua finita in tragedia per una 74enne di Pozzuoli, deceduta dopo aver accusato un malore durante la gita di Pasqua ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Lutto a Pozzuoli, malore durante gita di Pasqua: muore 74enne Secondo le prime ricostruzioni, la donna si trovava con i suoi familiari in un agriturismo del comune.

