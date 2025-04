Lui il successore di papa Francesco Da chi arriva il nome del prossimo pontefice

Leggi su Caffeinamagazine.it

A poche settimane dall’inizio del Conclave, l’attenzione mondiale si concentra sulla scelta deldi. Una previsione tanto sorprendente quanto discussada un’intelligenza artificiale: secondo ChatGpt, c’è un candidato più probabile al soglio pontificio. La notizia è stata riportata dalla rete televisiva francese Bfmtv, nel corso del programma Tech&Co, che ha interrogato il modello linguistico sulle sue previsioni riguardo al. E, tra statistiche e considerazioni geopolitiche, la macchina ha scelto l’uomo che da anni rappresenta il volto diplomatico del Vaticano.Secondo ChatGpt, il cardinale Pietro Parolin, attuale segretario di Stato della Santa Sede, avrebbe il 27,6% di probabilità di essere eletto. La sua candidatura rappresenta, per l’intelligenza artificiale, una soluzione di equilibrio: europei e italiani vedrebbero in lui la possibilità di “riportare a casa ilto“, mentre numerosi cardinali moderati del Sud globale lo considererebbero una figura rassicurante in grado di garantire una transizione graduale piuttosto che una rottura netta con il passato.