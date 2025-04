Luca Donini 4et in concerto al Teatro Dim

Teatro Dim di Castelnuovo, suonerà il Luca Donini Quartet alle ore 21.Jazz, Rock e Psichedelia:Luca Donini sax, live electronic,Franz Bazzani tastiere,Mario Marcassa contrabbasso,Ricky Turco batteriaQuartetto di grande energia, esponente di.

