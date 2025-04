Internews24.com - Lotta Scudetto, Napoli, altra tegola per Conte! Si ferma un top. Il comunicato ufficiale

per! Siun top. Ildel club campanoNuovo stop in casa, con un altro infortunio muscolare che si aggiunge alla lunga lista stagionale. Antoniodovrà rinunciare per alcune settimane a David Neres. L’esterno brasiliano aveva accusato un fastidio al soleo durante la rifinitura di venerdì scorso, alla vigilia della trasferta contro il Monza, e si è sottoposto oggi ad accertamenti clinici presso il Pineta Grande Hospital. Gli esami hanno evidenziato una lesione distrattiva al soleo della gamba sinistra. Al momento non è possibile stabilire con precisione i tempi di recupero, che saranno determinati dall’evoluzione del quadro clinico e dalla gravità della lesione. Tuttavia, si stima che Neres resterà fuori almeno 2-3 settimane.