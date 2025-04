Lotta Scudetto Krol Il Napoli per me è favorito l’Inter è stanca…

Lotta Scudetto, Krol: «Il Napoli per me è favorito, l’Inter è stanca.» Le parole dell’ex difensore degli AzzurriRuud Krol, ex difensore olandese del Napoli, ha parlato cosi ai microfoni del Mattino:DUELLO «Chi non è abituato a vincere corre il rischio di ritrovarsi come sul ciglio di un precipizio: guarda giù, gli viene il mal di testa e rischia di cadere. Ma il Napoli ha Conte in panchina, ha tanti protagonisti dello Scudetto vinto con Spalletti. E poi ha una testa più riposata. l’Inter dopo Bologna sta già pensando alla Coppa Italia e alla gara con il Milan. Il Napoli per due giorni è rimasto in famiglia, serenamente, staccando la spina. Non è questione di poco: ci si ricarica e poi si riparte con la mente sgombra da pressioni. Poi, chiaro, da sabato si pensa di nuovo solo allo ScudettoCHI VINCERA’- Favorita? Io penso il Napoli. Internews24.com - Lotta Scudetto, Krol: «Il Napoli per me è favorito, l’Inter è stanca…» Leggi su Internews24.com : «Ilper me èè stanca.» Le parole dell’ex difensore degli AzzurriRuud, ex difensore olandese del, ha parlato cosi ai microfoni del Mattino:DUELLO «Chi non è abituato a vincere corre il rischio di ritrovarsi come sul ciglio di un precipizio: guarda giù, gli viene il mal di testa e rischia di cadere. Ma ilha Conte in panchina, ha tanti protagonisti dellovinto con Spalletti. E poi ha una testa più riposata.dopo Bologna sta già pensando alla Coppa Italia e alla gara con il Milan. Ilper due giorni è rimasto in famiglia, serenamente, staccando la spina. Non è questione di poco: ci si ricarica e poi si riparte con la mente sgombra da pressioni. Poi, chiaro, da sabato si pensa di nuovo solo alloCHI VINCERA’- Favorita? Io penso il

Potrebbe interessarti anche:

Approfondimenti da altre fonti: L'EX - Krol: Scudetto? Dico Napoli, per una questione di fatica: l'Inter è stanca; IL COMMENTO - Giuliani: Noi c’eravamo ai tempi del grande Pellegrini III centravanti del Napoli, casualmente in lotta per lo scudetto grazie a Ruud Krol; Krol stronca il Napoli: L'Inter vincerà lo Scudetto, gli azzurri hanno perso troppi punti per strada; Krol si sbilancia: “L’Inter vincerà lo scudetto, vi spiego gli errori del Napoli”; Krol: «Il Napoli ha perso punti per strada che non doveva perdere. Vincerà l’Inter».

Krol: "Inter o Napoli? Vi dico chi vince lo Scudetto. Azzurri due giorni in famiglia" - L'ex difensore si è espresso in merito alla lotta Scudetto tra Napoli e Inter. L'olandese ha parlato all'edizione odierna de Il Mattino. (msn.com)

LOTTA SCUDETTO - Mastroianni: "Napoli-Inter, vincere un titolo punto a punto è sempre difficile" - A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio – Terzo Tempo, è intervenuto il giornalista e telecronista di Dazn, Dario Mastroianni: “Il Napoli era obbligato a vincere e lo ha fatto. Ques ... (napolimagazine.com)

NM LIVE - Pasino: "Scudetto? Finale di campionato avvincente, il Napoli ha un vantaggio minimo sull’Inter” - NAPOLI - RUBENS PASINO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul ... (napolimagazine.com)