Lotta al fumo Schillaci Dobbiamo insegnare i corretti stili di vita fin dalle scuole elementari con campagne ad hoc per i più piccoli

Schillaci, ha ribadito l’importanza di insegnare corretti stili di vita fin dai primi anni di scuola, puntando su campagne di prevenzione dedicate ai bambini delle elementari.L'articolo Lotta al fumo, Schillaci: “Dobbiamo insegnare i corretti stili di vita fin dalle scuole elementari con campagne ad hoc per i più piccoli” . Leggi su Orizzontescuola.it Il ministro della Salute, Orazio, ha ribadito l’importanza didifin dai primi anni di scuola, puntando sudi prevenzione dedicate ai bambini delle.L'articoloal: “difinconad hoc per i più” .

