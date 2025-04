Lotito non ci sta attacco alla Lega Mancanza di uniformità

Lotito va all’attacco della Lega Serie A esprimendo “il proprio profondo rammarico in merito alle modalità con cui ha gestito la decisione di spostare la gara biancoceleste a Genova”. La nota del club biancoceleste si riferisce allo spostamento dell’incontro col Genoa a domani sera, ore 18.30, a causa della morte di Papa Francesco.Lotito non ci sta, attacco alla Lega: “Mancanza di uniformità” (LaPresse) – Calciomercato.itLa Lazio, tornata a Roma con un volo charter e poi costretta a ripartire solo due giorni dopo per far ritorno a Genova, “considera approssimative e poco rispettose le modalità di comunicazione e gestione di tale decisione, la cui inefficienza è risultata evidente e ampiamente riscontrabile, non soltanto dal punto di vista logistico, ma soprattutto alla luce della portata emotiva e spirituale che l’evento straordinario riveste per la nostra città e per ciò che il Club rappresenta”. Calciomercato.it - Lotito non ci sta, attacco alla Lega: “Mancanza di uniformità” Leggi su Calciomercato.it “Ha aggravato ulteriormente una situazione già di per sé delicata”. Decisione presa su Genoa-Lazio di domani pomeriggioLa Lazio non ci sta. Il club diva all’dellaSerie A esprimendo “il proprio profondo rammarico in merito alle modalità con cui ha gestito la decisione di spostare la gara biancoceleste a Genova”. La nota del club biancoceleste si riferisce allo spostamento dell’incontro col Genoa a domani sera, ore 18.30, a causa della morte di Papa Francesco.non ci sta,: “di” (LaPresse) – Calciomercato.itLa Lazio, tornata a Roma con un volo charter e poi costretta a ripartire solo due giorni dopo per far ritorno a Genova, “considera approssimative e poco rispettose le modalità di comunicazione e gestione di tale decisione, la cui inefficienza è risultata evidente e ampiamente riscontrabile, non soltanto dal punto di vista logistico, ma soprattuttoluce della portata emotiva e spirituale che l’evento straordinario riveste per la nostra città e per ciò che il Club rappresenta”.

