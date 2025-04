L’oro segna nuovi record grazie agli acquisti cinesi

Ilgiornale.it - L’oro segna nuovi record grazie agli acquisti cinesi Leggi su Ilgiornale.it Il metallo prezioso arriva a quota 3.500 dollari prima di invertire la tendenza per il recupero di Wall Street

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da da altre fonti: Perovskiti agli alogenuri di stagno, il FV segna un nuovo record mondiale; Crociere, l’Italia segna nuovi record Le cifre di Cemar; Turismo in Veneto: il 2024 segna nuovi record grazie a innovazione e sostenibilità; Il ‘made in Italy’ segna un nuovo record grazie soprattutto alla Turchia; Export, il Mezzogiorno segna un nuovo record grazie ai suoi distretti.

L’oro segna nuovi record grazie agli acquisti cinesi - Il metallo prezioso arriva a quota 3.500 dollari prima di invertire la tendenza per il recupero di Wall Street ... (msn.com)

L’oro in corsa segna nuovi massimi, superata la soglia dei 3.300 dollari - Non accenna ad arrestarsi la corsa dell’oro. Che mette a segno record su record e colleziona target stellari. Nuovo exploit rialzista per il metallo giallo, che oggi ha forzato con slancio i massimi ... (milanofinanza.it)

SpaceX verso nuovi orizzonti: il 2024 segna l'anno dei record per l'azienda di Musk - l'azienda aerospaziale di Elon Musk che grazie a una serie di traguardi impressionanti ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di innovare e stabilire nuovi standard nel settore. (msn.com)