Aspettando Dr. F.”, spettacolo liberamente ispirato a Frankenstein di Mary Shelley che apre l’ottava edizione di "Filo per Filo Segno per Segno", il festival del teatro e delle arti per le nuove generazioni a cura di. Riminitoday.it - Lo spettacolo “Aspettando Dr. F.” alza il sipario sulla rassegna teatrale "Filo per Filo | Segno per Segno" Leggi su Riminitoday.it Giovedì 24 aprile alle ore 21:00, al Teatro degli Atti di Rimini, va in scena “Dr. F.”,liberamente ispirato a Frankenstein di Mary Shelley che apre l’ottava edizione di "perper", il festival del teatro e delle arti per le nuove generazioni a cura di.

