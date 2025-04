Lo abbiamo visto sparire Ragazzino di 13 anni scomparso nel fiume l’allarme dato dagli amici

Dalle ore 13 sono Vigili del fuoco, sommozzatori, soccorritori fluviali e due elicotteri provenienti dai reparti volo della Lombardia e del Piemonte, stanno battendo a tappeto il fiume Tanaro alla ricerca di un Ragazzino di 13 anni scomparso tra le acque. A dare la notizia un post su X dei vigili del fuoco. A quanto si apprende, e riporta il Corriere della Sera, pare che il ragazzo fosse in compagnia di una comitiva per un'uscita sul fiume nel territorio di Cuneo. Raggiunta un'ansa del fiume nella quale è possibile fare il bagno sono entrati in acqua e, improvvisamente, il 13enne è scivolato nel Tanaro. A quanto si apprende, sarebbero stati proprio gli amici a lanciare l'allarme.

