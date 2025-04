Oasport.it - LIVE Conegliano-Milano 3-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: IMOCO SETTEBELLISSIMO! Scudetto alle venete

22.07: Il trionfo delle: il primoper Gabi, per la cinese Zhu, mentre Cristina Chirichella torna campione d'Italia a otto anni di distanza dal primo trionfo. E' stata lei con Novara a battere per ultima in finale leche poi da lì in avanti hanno sempre vinto22.06: Per la settima volta consecutiva, per l'ottava volta nella sua storia la Prosecco Docè campione d'Italia. Lehanno battuto 3-0anche in gara 3 come in gara 2 e si sono aggiudicate la serie di finale in tre partite25-21E' CAMPIONE D'ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA24-21 Invasionee match ball-per23-21 Parla potente di Egonu da zona 223-20 Primo tempo Danesi23-19 Out Sylla da zona 422-19 Primo tempo Fahr21-19 Mano out Egonu da zona 221-18 Out il primo tempo di Fahr21-17 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Gabiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii20-17 La slash di Zhu19-17 Errore di Egonu da seconda linea al termine di una lunga azione18-17 Sulle mani del muro l'attacco di Haak da zona 217-17 Mano out Egonu da seconda linea17-16 La pipe di Cazaute sulle mani del muro17-15 Vincente Gabi16-15 Errore al servizio15-15 Il tocco vincente di Cazaute da zona 415-14 Mano out Gabi da zona 414-14 La fast di Chirichella13-14 Out Haak da seconda linea13-13 Il pallonetto di Haak da seconda linea12-13 Diagonale di Cazaute da zona 412-12 Errore al servizio11-12 Diagonale stretta di Daalderop da zona 411-11 Errore al servizio11-10 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Orroooooooooooooooooooooooo10-10 Diagonale di Daalderop da zona 410-9 Il muro di Haak dopo il bagher impreciso di Daalderop9-9 Errore al servizio8-9 Murooooooooooooooooooo Orroooooooooooooooooooooo8-8 Mano out di Haak da seconda linea7-8 Orro di seconda intenzione7-7 L'attacco a due mani di Gabi da zona 46-7 La diagonale di Egonu da seconda linea6-6 La parla di Cazaute da zona 46-5 Errore al servizio5-5 Invasione5-4 La parla di Haak da zona 24-4 Muroooooooooooooooooo Egonuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu4-3 Vincente Daalderop da zona 44-2 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Faaaaaaaaaaaaaaaaaaaahr3-2 Mano out Zhu da zona 42-2 La palla spinta di Egonu da zona 22-1 Diagonale di Egonu da seconda linea2-0 Out il tocco di Daalderop da zona 41-0 Diagonaoe stretta di Gabi da zona 425-20 Il lungolinea di Haak da seconda linea esi porta sul 2-0, pochi problemi per le padrone di casa in questo secondo parziale, 2-024-20 La pipe di Cazaute24-19 Primo tempo Fahr23-19 Diagonale di Daalderop da zona 423-18 Errore al servizio22-18 La slash di Danesi22-17 Mano out Egonu da seconda linea22-16 Mano out di Gabi da zona 421-16 La palla spinta in parla da zona 4 di Gabi20-16 Muroooooooooooooooooooo Kurtagiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiic su Gabi20-15 Errore al servizio20-14 Errore al servizio19-14 Primo tempo Kurtagic19-13 Fast di Chirichella18-13 Out Haak da seconda linea18-12 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Haaaaaaaaaaaaaaaaaaak17-12spreca due occasioni, Haak trova il mano out in parla da zona 216-12 Errore al servizio16-11 Grande difesa di, Wolosz serve Haak che non sbaglia da zona 215-11 Primo tempo Fahr14-11 Primo tempo Danesi14-10 Out Sylla da zona 413-10 Mano out di Gabi dopo una sua ricezione traballante12-10 Diagonale di Sylla da zona 412-9 Attacco a due mani di Gabi da zona 411-9 Errore al servizio11-8 Errore al servizio10-8 La parla di Cazaute da zona 410-7 Errore al servizio9-7 Diagonale Egonu da zona 2 a chiudere una lunga azione con un paio di belle difese di9-6 Errore al servizio9-5 Diagonale di Haak da seconda linea8-5 Diagonale di Zhu da zona 47-5 Egonu da zona 2 al quarto attacco trova il mano out da zona 2 ma che difese di!7-4 Murooooooooooooooooooo Haaaaaaaaaaaaaaaaaaak6-4 Diagonale stretta di Zhu da zona 45-4 La slash di Haak4-4 Diagonale di Haak da zona 23-4 Muroooooooooooooooooooooooooooo Danesiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii3-3 Muroooooooooooooooooooo Danesiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii3-2 Mano out Egonu da seconda linea3-1 La pipe di Zhu2-1 La pipe di Cazaute2-0 Primo tempo Fahr1-0 Gabi sulle mani del muro da zona 422-25 Va fuori la diagonale di Egonu con alzata fuori da campo.