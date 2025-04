Movieplayer.it - L'Isola dei famosi 2025: uno dei protagonisti di Endless Love nel cast? "Mancherebbe solo la firma"

Leggi su Movieplayer.it

La nuova edizione de L'deiè alle porte e i primi rumor sui possibili concorrenti iniziano a circolare: tra nomi clamorosi, ex volti noti e sorprese internazionali. Manca ormai pochissimo alla partenza della nuova edizione de L'dei, pronta a tornare in prima serata su Canale 5 con una veste rinnovata. Al timone del reality, per la prima volta, ci sarà Veronica Gentili, affiancata in studio da Simona Ventura nel ruolo di opinionista e da Pierpaolo Pretelli come inviato ufficiale dall'Honduras. Nel frattempo, mentre la macchina del programma si mette in moto, non mancano le indiscrezioni su chi saranno i naufraghi pronti a mettersi alla prova tra fame, sfide estreme e dinamiche da sopravvivenza. E proprio in queste ore, nuove voci hanno iniziato a circolare, infiammando .