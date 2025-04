Lino Banfi ricorda Papa Francesco Mi sento come se fosse scomparso un mio familiare

Lino Banfi saluta Papa Francesco con tristezza e affetto. In queste ore in cui si susseguono messaggi di cordoglio e ricordi per la scomparsa del Pontefice, anche l'attore pugliese ha voluto esprimere il suo dolore per la perdita di quello che definisce "un mio familiare".

