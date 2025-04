Linciato e bruciato vivo per vendetta nella foresta amazzonica orrore in Ecuador

vendetta brutale, incontrollata, consumata tra la giungla e il fango della riserva di Cuyabeno, in Ecuador. Un cittadino britannico è stato Linciato, picchiato e poi bruciato vivo da una folla inferocita che lo riteneva responsabile dell’omicidio di un uomo del posto, Rodrigo Chavez, trovato morto a coltellate poche ore prima.Cittadino britannico accusato di aver ucciso un uomo del posto a CubayenoSecondo le autorità locali, l’uomo – la cui identità non è stata ancora resa pubblica – si trovava nella parrocchia di Playas de Cuyabeno per un soggiorno turistico. Dopo la morte di Chavez, un gruppo di residenti ha deciso di farsi giustizia da solo: lo hanno prelevato dalla caserma dove era trattenuto e lo hanno trascinato nella piazza del paese. Le immagini, condivise sui social, mostrano decine di persone armate di bastoni e pietre. Notizieaudaci.it - Linciato e bruciato vivo per vendetta nella foresta amazzonica: orrore in Ecuador Leggi su Notizieaudaci.it Unabrutale, incontrollata, consumata tra la giungla e il fango della riserva di Cuyabeno, in. Un cittadino britannico è stato, picchiato e poida una folla inferocita che lo riteneva responsabile dell’omicidio di un uomo del posto, Rodrigo Chavez, trovato morto a coltellate poche ore prima.Cittadino britannico accusato di aver ucciso un uomo del posto a CubayenoSecondo le autorità locali, l’uomo – la cui identità non è stata ancora resa pubblica – si trovavaparrocchia di Playas de Cuyabeno per un soggiorno turistico. Dopo la morte di Chavez, un gruppo di residenti ha deciso di farsi giustizia da solo: lo hanno prelevato dalla caserma dove era trattenuto e lo hanno trascinatopiazza del paese. Le immagini, condivise sui social, mostrano decine di persone armate di bastoni e pietre.

Potrebbe interessarti anche:

Su altri siti se ne discute: Ragazzino palestinese bruciato vivo per vendetta Ancora scontri a Gerusalemme | .it; Bruciato vivo a 14 anni da ragazzi musulmani: il giovane Nauman ucciso perché cristiano; Morto il ragazzo cristiano bruciato vivo da giovani musulmani; Linciato e bruciato vivo per vendetta nella foresta amazzonica: orrore in Ecuador.