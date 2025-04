L’imam della Grande moschea di Roma Saremo ai funerali di papa Francesco

papa Francesco è venuta a mancare "una figura che ha ispirato milioni di persone nel mondo con il suo messaggio di amore, pace e fraternità". È il ricordo dell'imam Nader Akkad della Grande moschea di Roma che ha spiegato che "come imam, come Centro islamico culturale d'Italia e. Romatoday.it - L’imam della Grande moschea di Roma: “Saremo ai funerali di papa Francesco” Leggi su Romatoday.it Con la morte diè venuta a mancare "una figura che ha ispirato milioni di persone nel mondo con il suo messaggio di amore, pace e fraternità". È il ricordo dell'imam Nader Akkaddiche ha spiegato che "come imam, come Centro islamico culturale d'Italia e.

