Dilei.it - Letizia e Felipe di Spagna, l’ultimo saluto a Papa Francesco: “Totale ammirazione e rispetto”

Leggi su Dilei.it

Anche i Reali di, Ree la Regina, hanno espresso tutto il loro cordoglio per la morte di. Dopo la scomparsa del, avvenuta lunedì 21 aprile, nel giorno di Pasquetta,ha condiviso una dichiarazione sentita, inviando un telegramma a Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Giovanni Battista Re, colui che celebrerà anche i funerali sabato 26 aprile. E mentre il mondo intero piange per la scomparsa dele la Regina emerita Sofia si sono recati alla Nunziatura, la rappresentanza diplomatica della Santa Sede indi, l’omaggio ainsieme alla Regina emerita SofiaUn moto di affetto ha mosso il mondo: la morte di, ildegli Ultimi, ha segnato in modo inevitabile ciascuno di noi.