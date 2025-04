League of Legends il Fiore Spirituale Sboccia di Nuovo per la Stagione 2

Stagione 2 del 2025 di League of Legends, che vedrà il ritorno della popolare tematica Fiore Spirituale. Questa nuova Stagione, intitolata “Fiore Spirituale – Al di là“, trasporterà i giocatori a Ionia e, seguendo il modello stagionale introdotto quest’anno, la Stagione 2 arricchirà diversi aspetti di League of Legends, includendo modifiche al gameplay, l’introduzione di un Nuovo campione e nuovi aspetti.L’inizio della Stagione è accompagnato da un Nuovo filmato e dal brano originale “Here, Tomorrow“. Questo brano è frutto della collaborazione tra la cantautrice Lilas Ikuta (parte del duo YOASOBI) e Kevin Penkin, compositore noto per le colonne sonore di “Made in Abyss” e “Tower of God”.Aggiornamenti al GameplayLa Stagione 2 porta modifiche rilevanti agli obiettivi neutrali e ai sistemi di gioco:Atakhan: le forme Vorace e della Rovina saranno sostituite da una nuova forma unica, Atakhan dei Rovi. Nerdpool.it - League of Legends: il Fiore Spirituale Sboccia di Nuovo per la Stagione 2 Leggi su Nerdpool.it Riot Games ha annunciato oggi la2 del 2025 diof, che vedrà il ritorno della popolare tematica. Questa nuova, intitolata “– Al di là“, trasporterà i giocatori a Ionia e, seguendo il modello stagionale introdotto quest’anno, la2 arricchirà diversi aspetti diof, includendo modifiche al gameplay, l’introduzione di uncampione e nuovi aspetti.L’inizio dellaè accompagnato da unfilmato e dal brano originale “Here, Tomorrow“. Questo brano è frutto della collaborazione tra la cantautrice Lilas Ikuta (parte del duo YOASOBI) e Kevin Penkin, compositore noto per le colonne sonore di “Made in Abyss” e “Tower of God”.Aggiornamenti al GameplayLa2 porta modifiche rilevanti agli obiettivi neutrali e ai sistemi di gioco:Atakhan: le forme Vorace e della Rovina saranno sostituite da una nuova forma unica, Atakhan dei Rovi.

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da da altre fonti: League of Legends Fiore Spirituale: dalle skin a Rissa, le novità della Stagione 2; League Of Legends presenta la tematica della Stagione 2: Fiore Spirituale – Al di là; League of Legends – Stagione 2 riporta in scena il Fiore Spirituale; League of Legends: pubblicato il devs diary per Fiore Spirituale; Riot Games presenta 'Here, Tomorrow'- Filmato della Stagione 2 2025 di League of Legends.

League of Legends Fiore Spirituale: dalle skin a Rissa, le novità della Stagione 2 - Riot Games ha finalmente svelato quali sono le novità che arriveranno con la seconda stagione del suo League of Legends. (msn.com)

League Of Legends presenta la tematica della Stagione 2: Fiore Spirituale – Al di là - In arrivo quest'estate novità di gameplay, un aggiornamento visivo della Landa degli evocatori, una nuova modalità di gioco, miglioramenti ai sistemi, aspetti e molto altro. - Leggi tutto l'articolo e ... (fantasymagazine.it)

League of Legends – Stagione 2 riporta in scena il Fiore Spirituale - La Stagione 2 di League of Legends riporta il Fiore Spirituale con novità nel gameplay, una nuova modalità e aggiornamenti visivi. (techprincess.it)