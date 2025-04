Le sagre toscane da non perdere durante il ponte del 25 aprile

Leggi su Corrieretoscano.it

Il 25è una data profondamente sentita in tutta Italia, e la Toscana non fa eccezione. In questo giorno si celebra la Festa della Liberazione, un momento di riflessione e gratitudine per la libertà riconquistata, grazie al coraggio di uomini e donne che hanno combattuto per la democrazia.In Toscana, terra di paesaggi incantevoli e cultura millenaria, il 25è anche sinonimo di, feste di paese e manifestazioni che celebrano i frutti della terra. Le prime giornate di primavera offrono lo sfondo ideale per scoprire i sapori genuini della cucina contadina: fave, carciofi, salumi, vini e formaggi diventano protagonisti di tavole imbandite, mercatini e stand gastronomici che animano borghi e città. Che sia tra le colline del Chianti o lungo la costa livornese, ogni angolo della regione offre un modo speciale per vivere questa festa, nel segno della libertà e della convivialità.