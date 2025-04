Le iniziative in programma a Riposto per la festa della Liberazione

Riposto si prepara a celebrare l’80° anniversario della Liberazione dell’Italia dal Nazi-Fascismo. Giovedì 24 aprile, alle ore 9 e 30, nella villa Pantano, il sindaco Davide Vasta deporrà una Corona di alloro al Monumento ai Caduti, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Sarà. Cataniatoday.it - Le iniziative in programma a Riposto per la festa della Liberazione Leggi su Cataniatoday.it si prepara a celebrare l’80° anniversariodell’Italia dal Nazi-Fascismo. Giovedì 24 aprile, alle ore 9 e 30, nella villa Pantano, il sindaco Davide Vasta deporrà una Corona di alloro al Monumento ai Caduti, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Sarà.

