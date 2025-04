Lazy Booking 6 quello che Triple H non sa scrivere

Booking pigro di Triple H e i suoi collaboratori ha messo a dura prova anche la pazienza dei fan più accaniti. In tanti si sono arrabbiati dello spettacolo dell’ultima edizione di Wrestlemania. Si sono anche stupiti. Ecco, io mi stupisco di chi si stupisce. Perché quanto visto è stato il riassunto di cose che in questa rubrica vi ho segnalato per mesi e che per mesi, alcuni, hanno minimizzato. “Aspettiamo di vedere cosa succede”, mi dicevano. Solo che a Wrestlemania le storie si fermano, si chiudono. Zonawrestling.net - Lazy Booking #6: quello che Triple H non sa scrivere Leggi su Zonawrestling.net Particolare che questo pezzo esca oggi. Soprattutto dopo la puntata di Raw di ieri che è stata molto bella. Forse il miglior Raw post Mania da molti anni a questa parte. Però non ci possiamo dimenticare di quanto avvenuto lo scorso fine settimana e soprattutto di quanto accaduto negli scorsi mesi. Dove ilpigro diH e i suoi collaboratori ha messo a dura prova anche la pazienza dei fan più accaniti. In tanti si sono arrabbiati dello spettacolo dell’ultima edizione di Wrestlemania. Si sono anche stupiti. Ecco, io mi stupisco di chi si stupisce. Perché quanto visto è stato il riassunto di cose che in questa rubrica vi ho segnalato per mesi e che per mesi, alcuni, hanno minimizzato. “Aspettiamo di vedere cosa succede”, mi dicevano. Solo che a Wrestlemania le storie si fermano, si chiudono.

Potrebbe interessarti anche:

Ne parlano su altre fonti: Lazy Booking #6: quello che Triple H non sa scrivere.

Lazy Booking #6: quello che Triple H non sa scrivere - Invece ci troviamo in una situazione paradossale dove Triple H e i suoi writer proseguono sul solco tracciato ... Non molto diversa la questione dei titoli di coppia, che in un anno sono cambiati 6 ... (zonawrestling.net)