Lazio Parma si gioca lunedì alle 20 45

Lazio: i gialloblu giocheranno alle ore 20:45 nella giornata di lunedì 28 aprile allo stadio Olimpico di Roma. Il rinvio è stato decretato nel rispetto delle esequie di Papa Francesco che si svolgeranno a Roma.

