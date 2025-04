Lazio Lotito contro il recupero di Genova ampquotLega Serie A irrispettosa e inefficiente039

Lazio prende posizione contro la decisione della Lega Serie A di posticipare a mercoledì 23 aprile alle ore 18:30 la gara di campionato. Leggi su Calciomercato.com Laprende posizionela decisione della LegaA di posticipare a mercoledì 23 aprile alle ore 18:30 la gara di campionato.

Potrebbe interessarti anche:

Ne parlano su altre fonti: Lazio, Lotito contro il recupero di Genova: Lega Serie A irrispettosa e inefficiente'; Recupero Genoa-Lazio, Lotito dice no e chiede un altro rinvio: la lettera di protesta; Morte Papa Francesco, la lettera della Lazio alla Lega Serie A: non vuole recuperare mercoledì la gara contro il Genoa; Lazio-Genoa, Lotito chiede il rinvio per rendere omaggio a papa Francesco; Lotito ha chiesto di non giocare Genoa-Lazio di mercoledì, no della Lega Calcio: cosa è successo.

Lazio, Lotito contro il recupero di Genova: "Lega Serie A irrispettosa e inefficiente' - La Lazio prende posizione contro la decisione della Lega Serie A di posticipare a mercoledì 23 aprile alle ore 18:30 la gara di campionato sul campo del Genoa,. (calciomercato.com)

Lazio, Lotito furioso con la Lega per il recupero col Genoa: «Fissata una data senza consultarci. Vogliamo onorare Papa Francesco» - La Lazio era appena salita sull’aereo per tornare da Genova quando la Lega ha comunicato il recupero della gara contro i rossoblù per domani ... (msn.com)

Recupero Genoa-Lazio, Lotito dice no e chiede un altro rinvio: la lettera di protesta - Il presidente irritato per la gestione da parte della Lega, mentre la squadra vuole andare a San Pietro per rendere omaggio al defunto Papa Francesco: i dettagli ... (msn.com)