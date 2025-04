Lazio giovedì la visita dei biancocelesti in Vaticano per l039omaggio alla salma del Papa

Lazio giovedì pomeriggio omaggerà la salma di Papa Francesco in Vaticano. A renderlo noto è la stessa società biancoceleste tramite l`agenzia. Leggi su Calciomercato.com Lapomeriggio omaggerà ladiFrancesco in. A renderlo noto è la stessa società biancoceleste tramite l`agenzia.

