Juventusnews24.com - Lazio furiosa con la Lega Serie A: «Atteggiamento poco professionale ed ondivago. Poco rispettose le modalità di comunicazione e di gestione delle decisioni»

con laA: il comunicato del club biancoceleste dopo i rinviipartiteCon un duro comunicato, lasi scaglia contro laA in seguito al rinvio del match contro il Genoa. Gli slittamentipartite a causa della morte di Papa Francesco hanno portato non poche polemiche anche da parte dei tifosi della Juve.COMUNICATO –esprime il proprio profondo rammarico in merito allecon cui laA ha gestito la decisione di spostare la gara biancoceleste a Genova. La Società considera approssimative eledidi tale decisione, la cui inefficienza è risultata evidente e ampiamente riscontrabile, non soltanto dal punto di vista logistico, ma soprattutto alla luce della portata emotiva e spirituale che l’evento straordinario riveste per la nostra città e per ciò che il Club rappresenta.