L’ASviS con commozione dà l’addio a Papa Francesco voce della Terra e degli ultimi

Leggi su Ildenaro.it

L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile Ets esprime dolore per la morte di. Ora spetta a ognuno di noi continuare a far vivere i messaggi che ci ha lasciato.Il suo pontificato è stato un grido d’allarme e un abbraccio universale. “Il mondo si sta sgretolando e si sta avvicinando a un punto di rottura. Siamo appena in tempo.”, ci ha avvertiti con coraggio.Con la Laudato si’ e la Laudate Deum, ci ha indicato la viaconversione ecologica: riconoscere che il Pianeta è la nostra casa comune, e che la crisi climatica è frutto delle nostre scelte. Ha denunciato con forza la cultura dello scarto, che butta via persone e cose con la stessa indifferenza, che esclude i fragili, i poveri, i migranti, gli anziani. La sua battaglia era spirituale, ma anche profondamente politica: perché non c’è giustizia climatica senza giustizia sociale.