L’anestesia è rimasta e ho avuto molto dolore

dolore, nonostante L’anestesia. Infatti, L’allenatore ha inviato a Heat Pepelu per alcuni minuti della prima parte nel caso in cui il giocatore assegnato da Aston Villa non potesse continuare. Enzo lanciò la gara e raggiunse la pausa. In effetti, ha continuato a giocare durante la seconda metà fino a quando non è più riuscito ed è stato sostituito in assenza di sette minuti fino alla fine. Leggi su Justcalcio.com 2025-04-22 22:25:00 Calcio spagnolo:ENzo Barrenechea lasciò Vallecas con il braccio in Cabestrillo. Sebbene i test medici abbiano escluso un grave infortunio alla spalla, era evidente che il colpo di stato potesse lasciare le sequele. Ancora di più quando era il proprio Corberán Quello che ha detto lunedì nella città sportiva che il giocatore era pronto ad aiutare la squadra. L’organismo medico ha preso la decisione di infiltrarsi nel giocatore, ma Barrenechea ha subito un bellissimo a Mestalla. Già nella prima Mita l’argentino provava, nonostante. Infatti, L’allenatore ha inviato a Heat Pepelu per alcuni minuti della prima parte nel caso in cui il giocatore assegnato da Aston Villa non potesse continuare. Enzo lanciò la gara e raggiunse la pausa. In effetti, ha continuato a giocare durante la seconda metà fino a quando non è più riuscito ed è stato sostituito in assenza di sette minuti fino alla fine.

Potrebbe interessarti anche:

Su altri siti se ne discute: Procopio, il racconto di Maria Rita: «Anche io ero sullo stesso lettino di Margaret Spada per un ritocco e ho avuto tremori dopo l'anestesia»; Margaret Spada, la giornalista Maria Rita Misuraca: “Dopo l’anestesia ho avuto tachicardia con…; La rinoplastica nello studio di Procopio un anno fa: Io come Margaret Spada, tremori e ambiente non sterile; La giornalista Maria Rita Misuraca come Margaret Spada: Anch'io tremavo e avevo la tachicardia; Torino, robot asporta per la prima volta tumore al rene su paziente sveglia.