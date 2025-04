Formiche.net - L’agenda di Francesco per il Papa che verrà. Gli appunti di mons. Paglia

Leggi su Formiche.net

Più che ciò che è stato, quel che sarà. Il messaggio più profondo delto francescano continuerà a vivere perché “le tante partite aperte, dovranno essere al centro dell’azione del suo successore: in un mondo globalizzato, di egoismi, ci salveremo solamente prendendoci cura dei più deboli”.ignor Vincenzomembro del Dicastero per l’Evangelizzazione, Gran Cancelliere del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, membro del Dicastero delle Cause dei Santi tratteggia, sulle colonne di Formiche.net, il perimetro delle sfide per la Chiesa chedopo la scomparsa diignore, che Chiesa si troverà chidopo?La Chiesa di cui abbiamo bisogno, quella che ci ha lasciato