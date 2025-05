La violenza non è normale che sia normale L’approfondimento con Danyla De Vincentiis

La violenza non dovrebbe mai essere considerata normale. In questo articolo, approfondiamo il tema con Danyla De Vincentiis, psicologa e parent coach. Focalizzandoci sull'allarmante aumento della violenza tra i giovani, esploreremo i dati del rapporto ESPAD Italia del CNR e cercheremo di comprendere le cause di questo fenomeno preoccupante.

In questo nuovo articolo dedicato agli interventi della psicologa e parent coach Danyla De Vincentiis trattiamo un tempo importante e sempre attuale, quello della violenza. Il fenomeno della violenza, soprattutto tra i giovani, è in costante aumento. Il rapporto ESPAD Italia del CNR, riferisce che quasi il 40% degli studenti delle scuole superiori, in età compresa tra i 15 e i 19 anni, ha partecipato a risse, coinvolgendo circa novecento novanta mila ragazzi. La dottoressa Danyla De Vincentiis, partendo dalla canzone "Pensa" di Fabrizio Moro è intervenuta a Radio Roma News: " Io credo che l a violenza al giorno d'oggi sia cambiata nell'ottica dell'espressione della propria aggressività. La violenza verbale, si può riscontrare per esempio tutti i giorni da persone che litigano, che se ne dicono di ogni, che si offendono e che lo fanno con semplicità.

Violenza contro le donne: il 70% delle ragazze dichiara di aver subito molestie e apprezzamenti sessuali in luoghi pubblici e il 64% si ? sentita a disagio per avances da un adulto

Ancora troppo poche le ragazze che denunciano episodi di molestie: il 29% fa finta di niente per paura della reazione e il 21% per vergogna.