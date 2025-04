Spettacoloitaliano.it - La Verità Nascosta Tv8: trama e finale spiegazione del film 2020

LaTv8LaTv8 diretto da Lindsay Hartley nel, conosciuto come “Mommy is Murderer” o “Forgetten Abduction”. Un thriller familiare quasi tutto al femminile con protagoniste Karina (Bree Williamson), Lena e Mallie. Il tema principale è il rapimento e la vera identità di una figlia. La pellicola riprende il genere di Lasu mia Madre.A seguire: LadelTv8.LacompletaKarina stringe amicizia con Lena e con sua figlia Mallie, ma, ben presto, inizia a sospettare che la donna non sia la madre naturale e che Mallie, in realtà, sia una ragazza di nome Emily, rapita anni prima. Karina viene a sapere della bambina scomparsa di nome Emily. Fa ricerche e trova vecchi clip di notizie.