La pesante eredità di Bergoglio difficile da ignorare

Le reazioni unanimi alla morte di Papa Francesco fanno ben comprendere la grandezza dell’uomo oltreché della guida spirituale. Del resto Jorge Mario, il gesuita “venuto dalla fine del mondo” che scelse il nome del poverello di Assisi, chiarì fin da subito quale sarebbe stata la sua direttrice. Tre giorni dopo essere stato eletto esclamò: “Ah, come vorrei una Chiesa povera e per i poveri!”. E proprio gli ultimi, i dimenticati sono stati il baricentro del suo pontificato. “I poveri ci facilitano l’accesso al Cielo: per questo il senso della fede del Popolo di Dio li ha visti come i portinai del Cielo” che “ci dischiudono la ricchezza che congiunge terra e Cielo e per la quale vale veramente la pena vivere: l’amore” affermò Francesco nel 2019 in occasione della Giornata Mondiale per i Poveri.