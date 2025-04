Game-experience.it - La nuova PlayStation Portatile farebbe girare i giochi PS5 senza richiedere modifiche degli sviluppatori

Stando ad un nuovo rumor, Sony starebbe preparando il ritorno nel mercato delle console portatili con una mossa piuttosto sorprendente: unacapace di farPS5 nativamente,che glidebbano modificarli. Un’evoluzione attesa dopo PS Portal, ma con un salto netto: questa volta non si parla solo di streaming, bensì di esecuzione diretta dei titoli, aprendo scenari inediti per il gaming on-the-go.Secondo il noto leaker KeplerL2, il cuore tecnologico di questa novità risiede nella cosiddetta compatibilità binariashader. In parole semplici, questa soluzione permetterebbe alla console di leggere e gestire direttamente iPS5 così come sono stati progettati per la console principale. Gli, dunque, non dovrebbero riscrivere o adattare nulla: il gioco funzionerebbe così com’è.