La morte non è la fine ma l’inizio di qualcosa

morte non è la fine, ma l’inizio di qualcosa il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - La morte non è la fine, ma l’inizio di qualcosa Leggi su Cms.ilmanifesto.it Non dobbiamo aver paura della vecchiaia, non dobbiamo temere di abbracciare il diventare vecchi, perché la vita è la vita ed edulcorare la realtà significa tradire la verità delle cose. . Lanon è la, madiil manifesto.

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da da altre fonti: Francesco: la morte non è la fine di tutto ma un nuovo inizio; La morte non è la fine, ma l’inizio di qualcosa; Il Papa: 'La morte non è la fine di tutto ma un nuovo inizio'; Il testo inedito di Papa Francesco: La morte non è la fine di tutto, ma l'inizio di qualcosa; Papa Francesco, il testo inedito: “La morte non è la fine di tutto”.