La lezione di Francesco sui pericoli del gender

Francesco. Non rispondeva mai come un Vicario di Cristo ritagliato su misura per l'interlocutore. Il quale rimaneva con un bel problema da risolvere. Quel che il Santo Padre diceva in privato resterà come magistero infallibile della Chiesa cattolica? E le affermazioni a caldo durante le interviste, contenevano o no pronunciamenti ex cathedra? Senza contare le conferenze stampa durante i voli di ritorno dai viaggi apostolici.Invece di relegarle, come hanno fatto i critici del Papa, al rango di parole in libertà, effetto magari dell'aria pressurizzata dei velivoli, Massimo Borghesi nel suo Jorge Mario Bergoglio. Una biografia intellettuale, ne proponeva la più convincente chiave di lettura della "priorità della misericordia", ma in un contesto teologico ben più ampio.

