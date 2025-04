Liberoquotidiano.it - La figlia di Asia Argento e Morgan spiazza la Venier: "La mia fidanzata"

Leggi su Liberoquotidiano.it

La saga-Castoldi è la sorpresa che esce da una puntata di Pasqua molto movimentata di Domenica In. E se fosse un uovo di cioccolato, sarebbe di quelli dolci-amari, extra fondenti. In studio nel salotto di Maraci sono mamma ee Anna Lou Castoldi che l’attrice ha avuto dal suo ex marito, al secolo Marco Castoldi.«Siamo tanto legate e ci siamo sempre l’una per l'altra», spiega. «Sono una mamma presente. Molte volte, si pensa che i figli siano un’estensione di noi stessi ma non è così, io l’ho sempre lasciata scegliere ciò che voleva». «Sì - conferma Anna Lou - mamma mi lascia molto libera, vuole il mio bene. Anche sotto il punto di vista amoroso, a lei basta sapere che io sto bene e sono felice. Poi, se vede qualcosa di strano, magari, non fa entrare in casa quella persona».