La confessione di Nadal Il tennis non mi manca Il mio corpo disse basta

manca il tennis. Non mi manca affatto. Ma non perché mi sia stancato del tennis. Ho concluso la mia carriera felice e, se avessi potuto, avrei continuato, perché amavo quello che facevo, era la mia passione ed è stato così per tutta la vita. Semplicemente, quando ti rendi conto che fisicamente non ce la fai più, cerchi di chiudere questo capitolo, e io l’ho chiuso”. Queste sono state le parole di Rafael Nadal in conferenza stampa ai Laureus World Sports Awards 2025, gli Oscar dello Sport, dove ha ricevuto il premio di Laureus Sporting Icon.“Ci ho messo molto tempo a prendere la mia decisione finale perché avevo bisogno di tempo per essere sicuro che fosse quella giusta. Quando ho visto che il mio corpo non si sarebbe ripreso al livello necessario per continuare a divertirmi in campo, ho deciso di smettere. Ilfattoquotidiano.it - La confessione di Nadal: “Il tennis non mi manca. Il mio corpo disse basta” Leggi su Ilfattoquotidiano.it “La verità è che non miil. Non miaffatto. Ma non perché mi sia stancato del. Ho concluso la mia carriera felice e, se avessi potuto, avrei continuato, perché amavo quello che facevo, era la mia passione ed è stato così per tutta la vita. Semplicemente, quando ti rendi conto che fisicamente non ce la fai più, cerchi di chiudere questo capitolo, e io l’ho chiuso”. Queste sono state le parole di Rafaelin conferenza stampa ai Laureus World Sports Awards 2025, gli Oscar dello Sport, dove ha ricevuto il premio di Laureus Sporting Icon.“Ci ho messo molto tempo a prendere la mia decisione finale perché avevo bisogno di tempo per essere sicuro che fosse quella giusta. Quando ho visto che il mionon si sarebbe ripreso al livello necessario per continuare a divertirmi in campo, ho deciso di smettere.

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da da altre fonti: La confessione di Nadal: “Il tennis non mi manca. Il mio corpo disse basta”; La Sconvolgente Rivelazione di Rafael Nadal: Perché Ha Abbandonato il Tennis Ti Lascerà Senza Parole.; La sconvolgente rivelazione di Rafael Nadal: perché ha lasciato il tennis ti lascerà senza parole.; Gasquet fa una confessione su Nadal: Nel tempo ho sviluppato un grosso complesso; La confessione di Rafa Nadal: Ecco quale partita mi piacerebbe rigiocare.

Rafa Nadal premiato ai Laureus Awards: «Non mi manca il tennis, mi sono ritirato al momento giusto» - Il tributo carico di emozione e ammirazione per Rafael Nadal ha segnato la serata della 25ª edizione dei Laureus World Sports Awards, tenutasi ieri sera a Madrid. Sul palco, tra leggende ... (msn.com)

Nadal: "Il tennis non mi manca per niente, ho dato tutto a questo sport". VIDEO - Rafa Nadal è stato tra i grandi protagonisti dei Laureus World Sports Awards. La leggenda spagnola ha ammesso di non sentire la mancanza del tennis: "Non mi manca per niente, ho chiuso il capitolo ... (sport.sky.it)

Rafael Nadal: "Capitolo chiuso. Il tennis non mi manca affatto" - Durante la cerimonia, è stato premiato anche Rafael Nadal. Il 22 volte campione Slam ha ricevuto il Laureus Sporting Icon diventando l'unico ad aver ricevuto almeno un premio in tutte le categorie di ... (msn.com)