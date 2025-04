Liberoquotidiano.it - La Chiesa Usa conservatrice prepara lo scontro in Conclave

Forse Jorge Mario Bergoglio non è stato così intimamente sudamericano in nulla come nel rapporto con gli Stati Uniti. Che è parso spesso segnato alla radice dalla diffidenza culturale verso la terra del capitalismo compiuto, quasi un “a priori” negativo che il Francesco gesuita e tecnicamente uomo di mondo non ha mai riservato, ad esempio, a regimi totalitari repressori della fede cristiana (il caso di scuola è la Cina comunista). Se lo scenario “geopolitico” è questo (“The Pope vs America”, sintetizzò brutalmente l’intellettuale britannico Paul Valley su Politico anni fa) si può comprendere meglio la principale faglia di tensione del suo Papato: quella con lacattolica americana.Questa annovera al proprio interno una robusta filiera, diciamo wojtylian-ratzingeriana, erede delle grandi battaglie contro il totalitarismo ateo sovietico e per l’identità dell’Occidente.