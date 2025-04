Lortica.it - La Borsa come un torneo di biliardo: tra oscillazioni, guadagni lampo e manovre oscure

Fuga di capitali?!?Ieri chiusura in forte ribasso a Wall Street: -2,50%. Ma spieghiamo meglio. C’è chi vende azioni a -2,50% e chi, contemporaneamente, compra a quel prezzo. Poi, magari, il giorno dopo il titolo risale a +2,50%, e chi aveva acquistato il giorno prima, rivendendo, ha guadagnato un 2,50% in un solo giorno.Ora, immaginiamo che questi alti e bassi si ripetano con costanza per un anno: chi comprasse e vendesse ogni volta al momento giusto, potrebbe arrivare a un guadagno teorico del 375%.Ciò che voglio far notare è che, ovunque nel mondo, non ci sono solo semplici risparmiatori, ma anche esperti finanzieri e imprenditori delle stesse società quotate che riescono a guadagnare grazie a queste. Gli imprenditori, inoltre, possono ricapitalizzare il loro portafoglio proprio attraverso le stesse aziende che controllano.