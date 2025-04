Kolo Muani Juve futuro sempre più in bilico Dalla posizione del PSG alla volontà del calciatore tutti i dettagli

Kolo Muani Juve, futuro sempre più in bilico per l'attaccante: i dettagli sulla volontà di club e giocatoreSecondo quanto riportato da Luca Marchetti a Sky Sport il futuro di Kolo Muani alla Juve sarebbe sempre più in bilico. Non sarà facile, inoltre, la trattativa col PSG e col giocatore.PAROLE – «Kolo Muani ha uno stipendio molto importante ed è stato pagato 90 milioni di euro dal Paris Saint-Germain. Dopo i primi mesi si è fermato anche lui, forse coinvolto dal momento poco brillante della Juventus. Forse cambierà totalmente l'attacco della Juve. Kolo Muani è in prestito e non c'è nessun diritto di riscatto e una trattativa con il Paris Saint-Germain, e con lo stesso giocatore, non è scontata».

