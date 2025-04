Kings League Italia il resoconto dell’undicesima giornata

Kings League Italia con una undicesima giornata ad altissima intensità alla Fonzies Arena. In campo, tra le 17:00 e le 22:00, si sono decisi gli ultimi verdetti prima dei Playoff, e non sono mancati gol spettacolari, colpi di scena, ospiti d'eccezione e momenti di commozione, come il minuto di silenzio dedicato a Papa Francesco.IndiceVerdetti finali della Regular Season dopo l'undicesima giornata di Kings League ItaliaKings League Italia diario e cronaca undicesima giornataGear 7 FC – Zebras FC 7-9Alpak FC – Black Lotus FC 6-9Boomers – FC Caesar 5-0Punchers FC – Stallions 4-8Circus FC – TRM FC 5-8FC Zeta – Underdogs FC 10-4Ospiti speciali della serataCLASSIFICA FINALE Kings League Italia (dopo 11 giornate)Verdetti finali della Regular Season dopo l'undicesima giornata di Kings League ItaliaTRM FC chiudono al primo posto e accedono direttamente alle semifinali playoff, qualificandosi anche alla Kings World Cup Clubs.

