Kiev pronta a negoziati diretti con la Russia intanto Zelensky e Trump insieme ai funerali del Papa

Zelensky vuole mettere fine alla guerra: "Kiev è pronta a negoziati diretti con la Russia dopo un cessate il fuoco". intanto sabato ai funerali di Papa Francesco saranno presenti sia Zelensky che il presidente americano Donald Trump. Assente Putin. Leggi su Fanpage.it Il presidente ucraino Volodymyrvuole mettere fine alla guerra: "con ladopo un cessate il fuoco".sabato aidiFrancesco saranno presenti siache il presidente americano Donald. Assente Putin.

