Kashmir uomini armati aprono il fuoco contro un gruppo di turisti tra le 28 vittime potrebbe esserci un italiano

Tgcom24.mediaset.it - Kashmir, uomini armati aprono il fuoco contro un gruppo di turisti: tra le 28 vittime potrebbe esserci un italiano Leggi su Tgcom24.mediaset.it I media indiani riportano di un nostro connazionale coinvolto. La Farnesina al lavoro; informato il ministro degli Esteri Tajani

