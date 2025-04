Juventusnews24.com - Juventus Women, mago Canzi: gli spaventosi numeri offensivi delle campionesse d’Italia

: gli. Ha pagato il gioco pratico e diretto del tecnicoSono clamorosi igrazie ai quali laha raggiunto il suo sesto scudetto in Serie A femminile. Gran parte del merito è riconducibile al tecnico Max, accolto con un po’ di scetticismo, che è riuscito immediatamente a dare un gioco e un approccio molto pragmatico, verticale e diretto alla sua squadra. Di seguito alcuni dati significativi forniti da Opta.Laè la formazione che vanta il miglior attacco (63 reti).Laha realizzato 63 gol finora in questa Serie A con 398 conclusioni tentate; la formazione bianconera è quella con la miglior percentuale realizzativa nel campionato in corso (15.8%).Laè l’unica squadra ad aver raggiunto la doppia cifra di reti di testa in questa Serie A: 11 per le bianconere.